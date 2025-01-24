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Друкували фейкові "документи" для ухилянтів: правоохоронці викрили підпільні типографії

Друкували фейкові "документи" для ухилянтів: правоохоронці викрили підпільні типографії

Київ • УНН

 • 26956 перегляди

СБУ викрила злочинне угруповання з 4 осіб, які виготовляли фальшиві документи для ухилення від мобілізації. Щомісячний прибуток групи сягав 3 млн грн, а вартість одного документа становила до $5000.

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та БЕБ нейтралізувала злочинне угруповання, яке масово підробляло офіційні документи України для продажу. За результатами комплексних заходів у різних регіонах країни затримано 4-х організаторів підпільних "типографій", які функціонували на Київщині та Прикарпатті. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, щотижня ділки виготовляли сотні фальшивих документів, зокрема службові посвідчення та медвисновки ВЛК про "погане" здоров’я військовозобов’язаних,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що готову продукцію фігуранти пропонували потенційним призовникам, які намагалися ухилитися від мобілізації. Вартість підробки становила від 500 до 5 тис. американських доларів, залежно від виду "документа". За попередніми даними, середньомісячний "прибуток" фігурантів становив до 3 млн гривень

Як встановило розслідування, злочинну групу організував мешканець Вінницької області. До незаконної діяльності він залучив 3-х своїх знайомих з Кривого Рогу, Івано-Франківська та Черкас. Один з ділків уже мав судимість за підробку документів.

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Для серійного виготовлення фальшивок вони придбали всю необхідну оргтехніку, у тому числі принтери для друку на пластикових картках. Готову продукцію фігуранти відправляли замовникам через поштові сервіси, а оплату приймали на криптогаманці та банківські карти. Для пошуку клієнтів ділки використовували особисті зв’язки, а також пропонували "послуги типографії" у спеціально створених Телеграм-каналах.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено підроблені документи, відбитки печаток та штампів, мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі всім 4-м фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- чч. 1, 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зокрема, перевіряється інформація про продажу підробок для російських агентів. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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