Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что Бог якобы возложит на христиан миссию контроля над искусственным интеллектом, а особая ответственность в этом процессе будет принадлежать России. Об этом сообщает "Медуза", пишет УНН.

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По словам Кирилла, искусственный интеллект уже во многом превосходит человека и претендует на принятие решений вместо него. Он выразил обеспокоенность тем, что люди могут утратить способность самостоятельно мыслить и брать на себя ответственность.

В то же время глава РПЦ убеждён, что именно религиозная вера поможет человечеству сохранить контроль над технологиями.

Именно на христиан Господь возложит миссию обуздания этой новой силы. ИИ во многом уже сильнее, но у человека есть 2 преимущества — воля и нравственность — заявил Кирилл.

Особая миссия России

Патриарх также утверждает, что именно русский народ якобы сочетает высочайшие научно-технические знания с искренней верой, а Россия выступает альтернативой "цивилизации потребления".

По его мнению, укрепление религиозного мировоззрения является гарантией сохранения суверенитета всего человечества.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва должна самостоятельно контролировать поведение российских моделей искусственного интеллекта, чтобы не допустить распространения среди населения "чужих ценностей".

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