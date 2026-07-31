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рпц готовит идеологическую основу для усиления мобилизации в рф - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 3782 просмотра

Глава рпц кирилл выпустил книгу, где утверждает, что земное предназначение россиян - "быть воинами Господа". В ЦПД заявили, что это психологическая обработка общества для оправдания агрессии против Украины.

рпц готовит идеологическую основу для усиления мобилизации в рф - ЦПД СНБО

В россии рпц готовит идеологическую основу для усиления мобилизации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, отметив, что глава рпц кирилл издал книгу, в которой утверждает, что "земное предназначение россиян – быть воинами Господа", передает УНН.

российская православная церковь начала подготовку идеологической основы для усиления мобилизации в рф

- сообщили ЦПД СНБО.

Детали

По данным Центра противодействия дезинформации, глава рпц кирилл издал книгу "Война. За пределами видимых причин и последствий", где придает агрессии против Украины "искупительное значение". В частности, в издании утверждается, что "земное предназначение россиян - быть воинами Господа", поэтому автор призывает российский народ "не уклоняться от исторического долга быть победителями" и рассматривать патриотизм под "духовным углом зрения".

"Подобная риторика - это сознательная психологическая и идеологическая обработка российского общества. В книге глава рпц участие в войне подает как "богоугодное дело", тем самым снимая моральные барьеры для граждан. Использование концепта "священной войны" и религиозного культа смерти демонстрирует, что рпц во главе с кириллом является не религиозной организацией, а одним из ключевых элементов системы государственной пропаганды и важным столпом военной машины кремля", – говорится в сообщении ЦПД.

При этом в ЦПД подчеркнули, что систематическая поддержка вооруженной агрессии и сакрализация военных преступлений является прямым аргументом для того, чтобы Европейский Союз ввел персональные санкции против патриарха рпц кирилла.

Напомним

Журналисты обнаружили, что патриарх кирилл проходит в федеральной налоговой службе рф как иван прохоров. Его ИНН и дата рождения совпадают с данными гундяева, что может свидетельствовать о сокрытии доходов.

Алла Киосак

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