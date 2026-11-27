Очільник російської православної церкви патріарх кирил заявив, що Бог нібито покладе на християн місію контролю над штучним інтелектом, а особлива відповідальність у цьому процесі належатиме росії. Про це повідомляє "Медуза", пише УНН.

Деталі

За словами кирила, штучний інтелект уже багато в чому перевершує людину та претендує на ухвалення рішень замість неї. Він висловив занепокоєння тим, що люди можуть втратити здатність самостійно мислити та брати на себе відповідальність.

Водночас очільник РПЦ переконаний, що саме релігійна віра допоможе людству зберегти контроль над технологіями.

Саме на християн Господь покладе місію приборкання цієї нової сили. ШІ багато в чому вже сильніший, але людина має 2 переваги – волю та моральність – заявив кирил.

Особлива місія росії

Патріарх також стверджує, що саме російський народ нібито поєднує найвищі науково-технічні знання зі щирою вірою, а росія виступає альтернативою "цивілізації споживання".

На його думку, зміцнення релігійного світогляду є гарантією збереження суверенітету всього людства.

Того ж дня російський диктатор володимир путін заявив, що москва повинна самостійно контролювати поведінку російських моделей штучного інтелекту, аби не допустити поширення серед населення "чужих цінностей".

рпц готує ідеологічне підґрунтя для посилення мобілізації в рф - ЦПД РНБО