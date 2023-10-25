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Пашиян больше не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в Армении

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не видит преимуществ в продолжении присутствия российских баз на территории Армении. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, пишет УНН.

Пашиян больше не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в Армении

Цитата 

По словам Пашияна, конфликт в Нагорном Карабахе показал, что москва не смогла соблюсти свои союзнические обязательства.

"Эти события, по сути, привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и сейчас мы пытаемся это сделать", - заявил армянский глава правительства.

Дополнение 

В Армении на постоянной основе с 1995 года находится 102-я российская военная база. Ее численность составляет около 3500 военнослужащих.

россия осталась в стороне, когда Азербайджан в середине сентября начал наступление на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которое закончилось ее ликвидацией. кремль заявил, что это внутреннее дело Азербайджана, поскольку боевые действия происходят на международно признанной территории этой страны.

Напомним

Президент рф владимир путин не смог ответить на обвинения относительно отвода войск из нагорного карабаха и предательства Армении. Модератор в дискуссионном клубе “Валдай” рассказал путину о том, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что россия предала армянский народ. В ответ российский президент внятно ответить не смог.

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