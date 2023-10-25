Пашиян більше не бачить переваг у присутності російських військових баз у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що не вбачає переваг у продовженні присутності російських баз на території Вірменії. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише УНН.
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За словами Пашияна, конфлікт у Нагірному Карабаху показав, що москва не змогла дотриматись своїх союзницьких зобов'язань.
"Ці події, по суті, привели нас до рішення, що нам необхідно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки, і зараз ми намагаємося це зробити", - заявив вірменський глава уряду.
Доповнення
У Вірменії на постійній основі з 1995 року перебуває 102-а російська військова база. Її чисельність складає близько 3500 військовослужбовців.
росія залишилась осторонь, коли Азербайджан у середині вересня почав наступ на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, яке закінчилося її ліквідацією. кремль заявив, що це внутрішня справа Азербайджану, оскільки бойові дії відбуваються на міжнародно визнаній території цієї країни.
Нагадаємо
Президент рф володимир путін не зміг відповісти на звинувачення щодо відведення військ з Нагірного Карабаху і зради Вірменії. Модератор в дискусійного клубу “Валдай” розповів путіну про те, що голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що росія зрадила вірменський народ. У відповідь російський президент виразно відповісти не зміг.