"Чия б кобила мукала": путін не зміг відповісти на звинувачення про те, що росія зрадила Вірменію

ukru
29 березня, 17:57 • 184248 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 234321 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 206252 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 243129 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 213979 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 172653 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 171701 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154918 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 457947 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173932 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7 м/с
56 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 111711 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 129247 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 46474 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 78291 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 58698 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 311066 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 457917 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 502244 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 505163 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 409846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 111711 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 234300 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 152436 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 145105 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 117666 перегляди
Актуальне
"Чия б кобила мукала": путін не зміг відповісти на звинувачення про те, що росія зрадила Вірменію

"Чия б кобила мукала": путін не зміг відповісти на звинувачення про те, що росія зрадила Вірменію

Київ • УНН

 • 4520883 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент рф володимир путін не зміг відповісти на звинувачення щодо відведення військ з Нагірного Карабаху і зради Вірменії. Модератор в дискусійного клубу “Валдай” розповів путіну про те, що голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що росія зрадила вірменський народ. У відповідь російський президент виразно відповісти не зміг, передає УНН.

.

Цитата

“Чия б кобила мукала, твоя б мовчала. Корова, кобила. Неважливо. Тварина, коротше кажучи”, — відповів путін на звинувачення.

Деталі

За словами путіна, росія раніше пропонувала Вірменії піти на компроміси й повернути Азербайджану п'ять районів навколо Карабаху, але у відповідь звучали тези про створення через це певних загроз і повторювалася фраза “Будемо боротись".

“Ну ось, значить, все вийшло так, як і вийшло”, — резюмував путін.

Окремо президент прокоментував питання про дії російських миротворців у Нагірному Карабасі. За його словами, правовий статус російських військ заснований виключно на заяві росії, Азербайджану та Вірменії від листопада 2020 року, мовляв, права миротворців полягали тільки в одному: у спостереженні за дотриманням режиму припинення вогню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль таємно постачав зброю Азербайджану перед наступом на Нагірний Карабах —

Нагадаємо

19–20 вересня Азербайджан провів “антитерористичну операцію” в Нагірному Карабасі.

21 вересня в Євлаху, відбулася зустріч Азербайджанської делегації з представниками вірмен по врегулюванню ситуації в Нагірному Карабасі. Після чого влада невизнаної республіки погодилися на роззброєння, переговори про реінтеграцію, а пізніше оголосили Про припинення існування Нагірно-Карабаської Республіки з 1 січня 2024 року.

До початку жовтня до Вірменії виїхало більш ніж половина населення Нагірного Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90