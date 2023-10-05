"Чия б кобила мукала": путін не зміг відповісти на звинувачення про те, що росія зрадила Вірменію

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“Чия б кобила мукала, твоя б мовчала. Корова, кобила. Неважливо. Тварина, коротше кажучи”, — відповів путін на звинувачення.

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За словами путіна, росія раніше пропонувала Вірменії піти на компроміси й повернути Азербайджану п'ять районів навколо Карабаху, але у відповідь звучали тези про створення через це певних загроз і повторювалася фраза “Будемо боротись".

“Ну ось, значить, все вийшло так, як і вийшло”, — резюмував путін.

Окремо президент прокоментував питання про дії російських миротворців у Нагірному Карабасі. За його словами, правовий статус російських військ заснований виключно на заяві росії, Азербайджану та Вірменії від листопада 2020 року, мовляв, права миротворців полягали тільки в одному: у спостереженні за дотриманням режиму припинення вогню.

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Нагадаємо

19–20 вересня Азербайджан провів “антитерористичну операцію” в Нагірному Карабасі.

21 вересня в Євлаху, відбулася зустріч Азербайджанської делегації з представниками вірмен по врегулюванню ситуації в Нагірному Карабасі. Після чого влада невизнаної республіки погодилися на роззброєння, переговори про реінтеграцію, а пізніше оголосили Про припинення існування Нагірно-Карабаської Республіки з 1 січня 2024 року.

До початку жовтня до Вірменії виїхало більш ніж половина населення Нагірного Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану.