Из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Армению выехало более половины населения Нагорного Карабаха после его возвращения под контроль Азербайджана. Об этом сообщает «Радио Азатутюн», пишет УНН.
Детали
В правительстве Армении сообщили, что по состоянию на 6:00 29 сентября границу Армении пересекли 84 770 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
По данным переписи населения, проведенной в регионе в 2015 году, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Таким образом, Карабах покинула большая часть его жителей.
Люди едут из Карабаха через Лачинский коридор, который является единственной дорогой в Армению. Также во всех регионах страны запустили центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.
Напомним
Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. "Президент" непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ.