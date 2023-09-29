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Из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек

Из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Армению выехало более половины населения Нагорного Карабаха после его возвращения под контроль Азербайджана. Об этом сообщает «Радио Азатутюн», пишет УНН.

Детали

В правительстве Армении сообщили, что по состоянию на 6:00 29 сентября границу Армении пересекли 84 770 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По данным переписи населения, проведенной в регионе в 2015 году, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Таким образом, Карабах покинула большая часть его жителей.

Люди едут из Карабаха через Лачинский коридор, который является единственной дорогой в Армению. Также во всех регионах страны запустили центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.

Напомним

Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. "Президент" непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ. 

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