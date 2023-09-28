Нагірний Карабах припиняє існування з наступного року

Цитата

"Згідно з указом, у зв'язку з складною військово-політичною ситуацією, виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки і життєвих інтересів народу Арцаха, враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний мешканців Нагірного Карабаху, включаючи військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їх транспортних засобах Лачинським коридором, та керуючись статтею 93 Конституції Нагірного Карабаху, прийнято рішення розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Місцевому населенню запропонували ознайомитись із програмою реінтеграції, яку представив Азербайджан «з метою ухвалення в подальшому самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування (повернення) у Нагірному Карабасі».

Цей указ набирає чинності одразу після публікації.

Доповнення

З Нагірного Карабаху до Вірменії вже прибули 65036 вимушених переселенців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка прем'єр-міністра країни Назелі Багдасарян. Вона також зазначила, що населення Нагірного Карабаху становить 120 тисяч осіб.

Нагадаємо

У Євлаху в четвер, 21 вересня, відбулася зустріч азербайджанської делегації з представниками вірмен щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

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