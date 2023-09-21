Конфлікт у Нагірному Карабасі: представник Алієва заявив про передачу Вірменії проєкту мирної угоди

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, представник вірмен Карабаху за підсумками зустрічі в Євласі заявив, що остаточної угоди з Азербайджаном немає, потрібно узгоджувати деталі.

Зі свого боку, як зазначає Armenia Today, представник президента Азербайджану з особливих доручень Ельчин Амірбеков заявив, що Баку передав Єревану проєкт мирної угоди. Він додав, що переговори в Євласі можуть призвести до укладення мирного договору між Вірменією та Азербайджаном.

«На зустрічі обговорювали формати реінтеграції вірмен Карабаху… Гадаємо, що цей діалог може позитивно позначитися на мирному процесі між Вірменією та Азербайджаном. Дві країни почали обговорювати мирний договір, який може покласти край десятиліттям кризи та ворожнечі», – сказав Амірбеков.

За його словами, окремої угоди з вірменами Карабаху не потрібно.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за підсумками проведених у Карабаському регіоні антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв від конфлікту в Нагірному Карабасі зросла: 200 загинуло і 400 поранено