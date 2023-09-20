Количество жертв от конфликта в Нагорном Карабахе возросло: 200 погибло и 400 ранено
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. По состоянию на вечер среды стало известно, что 200 человек погибли и 400 были травмированы в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Х/Twitter Уполномоченного по правам человека Нагорного Карабаха.
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“По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным Офиса защитника прав человека, есть по меньшей мере 200 погибших и более 400 раненых. Количество пострадавших среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подтверждено 10 погибших среди мирного населения, среди которых 5 детей. Продолжается поисковая операция Офиса, которая направлена на установление судьбы пропавших без вести.
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Дополнение
Также сообщается, что функционирование жизненно важной инфраструктуры было затруднено терактом Азербайджана, лишив все население доступа к электроэнергии, Интернету и мобильной связи уже на 35 часов.
Находясь в холодных подвалах, люди не могут готовить еду, обогревать или заряжать свои гаджеты из-за неизменных соображений безопасности.
Напомним
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам проведенных в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет.