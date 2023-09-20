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Кількість жертв від конфлікту у Нагірному Карабасі зросла: 200 загинуло та 400 поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Станом на вечір середи стало відомо, що 200 людей загинуло та 400 було травмовано унаслідок загострення конфлікту у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Х/Twitter Уповноваженого з прав людини Нагірного Карабаха.

Цитата 

“Станом на 21:30 20 вересня, за даними Офісу захисника прав людини, є щонайменше 200 загиблих і понад 400 поранених. Кількість постраждалих серед мирного населення перевищує 40 осіб, серед яких 13 дітей”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі підтверджено 10 загиблих серед мирного населення, серед яких 5 дітей. Продовжується пошукова операція Офісу, яка спрямована на встановлення долі зниклих безвісти.

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Доповнення 

Також повідомляється, що функціонування життєво важливої ​​інфраструктури була перешкоджена терактом Азербайджану, позбавивши все населення доступу до електроенергії, Інтернету та мобільного зв'язку вже на 35 годин. 

Перебуваючи в холодних підвалах, люди не можуть готувати їжу, обігрівати чи заряджати свої гаджети через незмінні міркування безпеки.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за підсумками проведених у Карабаському регіоні антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет.

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