У Нагірному Карабасі російські "миротворці" потрапили під обстріл: всі загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Нагірному Карабасі під обстріл потрапили російські миротворці. Всі загинули. Про це пише Reuters із посиланням на міністерство оборони Росії, передає УНН.
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“Російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули. Для з’ясування всіх обставин події на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів”, — заявили в Міноборони росії.
Деталі
У російському міністерстві оборони також повідомили, що машина з їхніми військовими потрапила під обстріл, коли миротворці поверталися зі спостережного пункту біля села Джанятаг.
Кажуть, по автівці били зі стрілецької зброї. Всі хто там знаходився загинули. Однак, скільки людей перебувало в машині, росіяни не повідомляють.
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Нагадаємо
У середу 20 вересня влада Нагірного Карабаху ухвалила рішення про припинення вогню. І вже завтра, 21 вересня в місті Євлах має відбутися зустріч представників місцевого вірменського населення і влади Азербайджану з питання реінтеграції, забезпечення прав і безпеки вірмен.