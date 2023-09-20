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Пашинян відкинув участь Вірменії в переговорах щодо Нагірного Карабаху

Пашинян відкинув участь Вірменії в переговорах щодо Нагірного Карабаху

Київ • УНН

 • 357578 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Вірменія не брала участі у складанні та обговореннях представленого командуванням російського миротворчого контингенту тексту про припинення вогню у Нагорному Карабасі, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Armenia Today, інформує УНН.

Деталі

Згадку в тексті підрозділів ЗС Вірменії Пашинян назвав незрозумілою.

"Ми неодноразово заявляли, що із серпня 2021 року Вірменія не має своєї армії в Нагірному Карабасі", - сказав Пашинян. У будь-якому разі Вірменія бере до відома цю заяву і рішення керівництва Нагірного Карабаху прийняти її, додав він.

Згадка в тексті Вірменії, за словами прем'єра, підтверджує озвучену ним напередодні версію про те, що однією з цілей нападу на Нагірний Карабах є втягнення Вірменії у військові дії, що може призвести до втрати незалежності та суверенітету країни.

"Те, що сталося, ми беремо до відома і продовжимо стежити за розвитком подій", - підсумував прем'єр.

Пашинян також назвав головним у ситуації з Нагірним Карабахом забезпечення безпеки карабахців.

"Зараз найважливіше питання - питання забезпечення росією прав вірмен Карабаху жити на своїй землі. Сподіваємося, що російський миротворчий контингент, ініціювавши цей крок, буде повноцінно виконувати свої зобов'язання - у цьому питанні в нас раніше були певні застереження", - додав Пашинян.

Він повідомив також про різке зниження інтенсивності боїв у Нагірному Карабасі та висловив сподівання на припинення військової ескалації.

Доповнення

Тим часом біля будівлі уряду Вірменії відбувається акція протесту на підтримку так званої "Республіки Арцах" у Нагірному Карабасі.

Додамо

Своєю чергою у слідчому комітеті Вірменії порушили кримінальну справу проти військово-політичного керівництва Азербайджану за статтею "Геноцид" проти населення так званої "Республіки Арцах".

Нагадаємо 

Сторони конфлікту у Нагірному Карабасі ухвалили рішення припинити вогонь з 13:00 20 вересня. 

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