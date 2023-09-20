Конфлікт у Нагорному Карабасі: сторони домовились про повне припинення бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Влада Нагірного Карабаху ухвалила рішення припинити вогонь, повідомляє видання 24News з посиланням на інфоцентр невизнаної республіки, пише УНН.
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Прокремлівське видання "Sputnik Армения" пише про повне припинення вогню з 13:00 20 вересня. Угода була досягнута нібито за посередництва російських миротворців.
Як заявляють росЗМІ, сторони домовились про розформування і повне роззброєння армії Карабаху, виведення важкої техніки та озброєнь "з метою їхньої якнайшвидшої утилізації". Крім того домовились про виведення підрозділів, що залишилися, і військовослужбовців ЗС Вірменії із зони розгортання російського миротворчого контингенту в Карабасі.
Завтра, 21 вересня в місті Євлах відбудеться зустріч представників місцевого вірменського населення і влади Азербайджану з питання реінтеграції, забезпечення прав і безпеки вірмен.
Доповнення
За останніми даними у Нагорному Карабасі внаслідок обстрілів загинули 32 людини, понад 200 було поранено, заявив омбудсмен Вірменії.
Нагадаємо
19 вересня міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури.