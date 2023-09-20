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Конфликт в Нагорном Карабахе: стороны договорились о полном прекращении боевых действий

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь, сообщает издание 24News со ссылкой на инфоцентр непризнанной республики, пишет УНН.

Детали

Прокремлёвское издание "Sputnik Армения" пишет о полном прекращении огня с 13:00 20 сентября. Соглашение было достигнуто якобы при посредничестве российских миротворцев.

Как заявляют росСМИ, стороны договорились о расформировании и полном разоружении армии Карабаха, выводе тяжелой техники и вооружений "с целью их скорейшей утилизации".  Кроме того договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента в Карабахе.

Завтра, 21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей местного армянского населения и властей Азербайджана по вопросу реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян.

Дополнение

По последним данным в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 были ранены, заявил омбудсмен Армении.

Напомним

19 сентября минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.

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