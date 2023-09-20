Конфликт в Нагорном Карабахе: стороны договорились о полном прекращении боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь, сообщает издание 24News со ссылкой на инфоцентр непризнанной республики, пишет УНН.
Детали
Прокремлёвское издание "Sputnik Армения" пишет о полном прекращении огня с 13:00 20 сентября. Соглашение было достигнуто якобы при посредничестве российских миротворцев.
Как заявляют росСМИ, стороны договорились о расформировании и полном разоружении армии Карабаха, выводе тяжелой техники и вооружений "с целью их скорейшей утилизации". Кроме того договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента в Карабахе.
Завтра, 21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей местного армянского населения и властей Азербайджана по вопросу реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян.
Дополнение
По последним данным в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 были ранены, заявил омбудсмен Армении.
Напомним
19 сентября минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.