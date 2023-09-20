Пашинян отверг участие Армении в переговорах по Нагорному Карабаху
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Армения не участвовала в составлении и обсуждениях представленного командованием российского миротворческого контингента текста о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Armenia Today, информирует УНН.
Детали
Упоминание в тексте подразделений ВС Армении Пашинян назвал непонятным.
"Мы неоднократно заявляли, что с августа 2021 года Армения не имеет своей армии в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. В любом случае Армения принимает к сведению это заявление и решение руководства Нагорного Карабаха принять его, добавил он.
Упоминание в тексте Армении, по словам премьера, подтверждает озвученную им накануне версию о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах является втягивание Армении в военные действия, что может привести к потере независимости и суверенитета страны.
"Произошедшее мы принимаем к сведению и продолжим следить за развитием событий", - подытожил премьер.
Пашинян также назвал главным в ситуации с Нагорным Карабахом обеспечение безопасности карабахцев.
"Сейчас самый важный вопрос - вопрос обеспечения россией прав армян Карабаха жить на своей земле. Надеемся, что российский миротворческий контингент, инициировав этот шаг, будет полноценно выполнять свои обязательства - в этом вопросе у нас ранее были определенные оговорки", - добавил Пашинян.
Он сообщил также о резком снижении интенсивности боев в Нагорном Карабахе и выразил надежду на прекращение военной эскалации.
Дополнение
Тем временем у здания правительства Армении проходит акция протеста в поддержку так называемой "Республики Арцах" в Нагорном Карабахе.
Добавим
В свою очередь в следственном комитете Армении возбудили уголовное дело против военно-политического руководства Азербайджана по статье "Геноцид" против населения так называемой "Республики Арцах".
Напомним
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе приняли решение прекратить огонь с 13:00 20 сентября.