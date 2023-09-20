Пашинян отверг участие Армении в переговорах по Нагорному Карабаху

Детали

Упоминание в тексте подразделений ВС Армении Пашинян назвал непонятным.

"Мы неоднократно заявляли, что с августа 2021 года Армения не имеет своей армии в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. В любом случае Армения принимает к сведению это заявление и решение руководства Нагорного Карабаха принять его, добавил он.

Упоминание в тексте Армении, по словам премьера, подтверждает озвученную им накануне версию о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах является втягивание Армении в военные действия, что может привести к потере независимости и суверенитета страны.

"Произошедшее мы принимаем к сведению и продолжим следить за развитием событий", - подытожил премьер.

Пашинян также назвал главным в ситуации с Нагорным Карабахом обеспечение безопасности карабахцев.

"Сейчас самый важный вопрос - вопрос обеспечения россией прав армян Карабаха жить на своей земле. Надеемся, что российский миротворческий контингент, инициировав этот шаг, будет полноценно выполнять свои обязательства - в этом вопросе у нас ранее были определенные оговорки", - добавил Пашинян.

Он сообщил также о резком снижении интенсивности боев в Нагорном Карабахе и выразил надежду на прекращение военной эскалации.

Дополнение

Тем временем у здания правительства Армении проходит акция протеста в поддержку так называемой "Республики Арцах" в Нагорном Карабахе.

Добавим

В свою очередь в следственном комитете Армении возбудили уголовное дело против военно-политического руководства Азербайджана по статье "Геноцид" против населения так называемой "Республики Арцах".

Напомним

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе приняли решение прекратить огонь с 13:00 20 сентября.