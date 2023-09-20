В Нагорном Карабахе российские миротворцы попали под обстрел: все погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Нагорном Карабахе под обстрел попали российские миротворцы. Все погибли. Об этом пишет Reuters с ссылкой на министерство обороны России, передает УНН.
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«Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — заявили в Минобороны россии.
Детали
В российском министерстве обороны также сообщили, что машина с их военными попала под обстрел, когда миротворцы возвращались с наблюдательного пункта возле села Джанятаг.
Говорят, по машине били из стрелкового оружия. Все кто там находился погибли. Однако, сколько людей находилось в машине, россияне не сообщают.
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Напомним
В среду 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня. И уже завтра, 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча представителей местного армянского населения и властей Азербайджана по вопросу реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян.