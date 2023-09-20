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Азербайджан завершив антитерористичні заходи в Карабаху і відновив свій суверенітет - Алієв

Азербайджан завершив антитерористичні заходи в Карабаху і відновив свій суверенітет - Алієв

Київ • УНН

 • 251094 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за підсумками проведених у Карабаському регіоні антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет. Про це азербайджанський лідер заявив у своєму телезверненні до народу, передає УНН посилаючись на стенограми азербайджанських ЗМІ.

Цитата

"У результаті початих вчора приблизно о 13:00 антитерористичних заходів та їх успішного завершення у Карабахському регіоні Азербайджан відновив свій суверенітет" — заявив Алієв.

Деталі

“Вірменське населення Карабаху — громадяни Азербайджану. Ми хочемо налагодити спільне співіснування, засноване на мирі, взаєморозумінні та взаємній повазі. Ми ніколи не ворогували з вірменським народом. Азербайджан завжди звинувачував лише злочинний режим у Вірменії та його керівників”, — сказав Президент Азербайджану.

Президент також підкреслив, що Азербайджан цінує той факт, що Вірменія, на чию підтримку Нагірний Карабах спирався протягом трьох десятиліть, не прагнула втрутитися у військову операцію Баку, а зберігала “пильність”. За його словами, це поліпшило перспективи подальших мирних переговорів.

Своєю чергою Ільхам Алієв запропонував етнічним вірменам Нагірно-Карабаського регіону, що відколовся, а також сусідній Вірменії, перспективи співробітництва, примирення і спільного розвитку. У телезверненні він зазначив, що після того, як Азербайджан відновив повний суверенітет над своєю територією, вони хочуть інтегрувати населення Карабаху і перетворити регіон на “рай”.

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Алієв наголосив, що відповідно до вимог азербайджанської сторони розпочався процес роззброєння незаконних збройних формувань та їх виведення з території Азербайджану.

Карабах — це територія Азербайджану, і це визнає весь світ. Так вважає і керівництво Вірменії, зазначив Алієв.

Доповнення

За совами Алієва, з моменту закінчення Другої Карабаської війни понад 300 громадян Азербайджану стали жертвами мінного терору. Серед останніх пришесть — теракт, що стався 19 вересня в Ходжавендському районі та призвів до загибелі 6 осіб, зокрема 2 цивільних.

Президент Алієв нагадав, що до встановлення прикордонно-пропускного пункту “Лачин”, Вірменія продовжувала незаконно завозити міни та озброєння в Карабахський регіон. “Деякий час тому виявлені Збройними силами Азербайджану міни були продемонстровані представникам російського миротворчого контингенту і російсько-турецького моніторингового центру, ми зажадали вжити серйозних заходів”, — підкреслив Алієв.

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Знайдені міни були виготовлені у Вірменії у 2021 році, що ще раз доводить, що їх цілеспрямовано завезено для здійснення терактів проти Азербайджану.

Антитерористична операція

Азербайджан почав проводити антитерористичні заходи в Карабаському регіоні 19 вересня.

Президент Алієв заявив, що перед початком операції доручив військовим формуванням забезпечити безпеку цивільного населення. Згідно з його звітами, антитерористичні заходи відбулися швидко, і більшу частину озброєння і техніки противника було виведено з ладу.

“На території Азербайджану незаконно розмістили понад сотню танків, бронетехніки та бронетранспортерів, які належать вірменській армії. Були розміщені засоби радіоелектронної боротьби. Розгорнуто понад двісті гарматно-артилерійських установок, новітніх зенітних установок. Всупереч тристоронній заяві від 10 листопада 2020 року, Вірменія вже три роки не виводить свої збройні сили, живу силу і техніку з нашої території”, — заявив Президент.

Алієв підкреслив, що неодноразово повертався до цього питання і висловлював законне невдоволення від імені Азербайджанської держави.

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Президент Азербайджану також заявив, що серед азербайджанських військовослужбовців є втрати, світла пам'ять про яких житиме вічно.

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