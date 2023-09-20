Азербайджан завершил антитеррористические мероприятия в Карабахе и восстановил свой суверенитет - Алиев

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"По итогам начатых накануне приблизительно в 13:00 антитеррористических мероприятий и успешного их завершения в Карабахском регионе Азербайджан восстановил свой суверенитет", — заявил Алиєв.

Детали

“Армянское население Карабаха — граждане Азербайджана. Мы хотим наладить совместное сосуществование, основанное на мире, взаимопонимании и взаимном уважении ... Мы никогда не враждовали с армянским народом. Азербайджан всегда обвинял лишь преступный режим в Армении и его руководителей”, — сказал Президент Азербайджана.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан ценит тот факт, что Армения, на чью поддержку Нагорный Карабах опирался на протяжении трех десятилетий, не стремилась вмешаться в военную операцию Баку, а сохраняла “бдительность”. По его словам, это улучшило перспективы дальнейших мирных переговоров.

В свою очередь Ильхам Алиев предложил этническим армянам отколовшегося Нагорно-Карабахского региона, а также соседней Армении, перспективы сотрудничества, примирения и совместного развития. В телеобращении он отметил, что после того как Азербайджан восстановил полный суверенитет над своей территорией, они хотят интегрировать население Карабаха и превратить регион в “рай”.

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Алиев подчеркнул, что в соответствии с требованиями азербайджанской стороны начался процесс разоружения незаконных вооруженных формирований и их вывода с территории Азербайджана.

Карабах — это территория Азербайджана, и это признает весь мир. Так считает и руководство Армении, отметил Алиев.





Дополнения

По словам Алиєва, с момента окончания Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора. Среди последних пришествий — теракт, который произошел 19 сентября в Ходжавендском районе и приведший к гибели 6 человек, в том числе 2 гражданских.

Президент Алиев напомнил, что до установления погранично-пропускного пункта “Лачин”, Армения продолжала незаконно завозить мины и вооружение в Карабахский регион. “Некоторое время назад обнаруженные Вооруженными силами Азербайджана мины были продемонстрированы представителям российского миротворческого контингента и российско-турецкого мониторингового центра, мы потребовали принять серьезные меры”, — подчеркнул Алиев.

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Найденные мины были произведены в Армении в 2021 году, что еще раз доказывает, что они целенаправленно завезены для совершения терактов против Азербайджана.

Антитеррористическая операция

Азербайджан начал проводить антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе 19 сентября.

Президент Алиев заявил, что перед началом операции поручил воинским формированиям обеспечить безопасность гражданского населения. Согласно его отчетам, антитеррористические мероприятия прошли быстро, и большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя.

“На территории Азербайджана было незаконно размещено более сотни танков, бронетехники и бронетранспортеров, принадлежащих армянской армии. Были размещены средства радиоэлектронной борьбы. Развернуто более двухсот пушечно-артиллерийских установок, новейших зенитных установок. Вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории”, — заявил Президент.

Алиев подчеркнул, что неоднократно возвращался к этому вопросу и выражал законное недовольство Азербайджанского государства.

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Президент Азербайджана также заявил, что среди азербайджанских военнослужащих есть потери, светлая память о которых будет жить вечно.