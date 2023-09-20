Конфликт в Нагорном Карабахе: количество жертв среди мирного населения достигло семи человек

Детали

Отмечается, что среди погибших 3 женщины, 2 ребенка и 2 мужчины.

По данным 24news.am, утром среды артиллерийские обстрелы в Нагорном Карабахе продолжаются.

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Тем временем как сообщает «Радио Азатутюн», Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить промежуточную меру в отношении Азербайджана, начавшего «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе.

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