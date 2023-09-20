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Блінкен закликав до припинення військових дій у Нагірному Карабаху

Блінкен закликав до припинення військових дій у Нагірному Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан припинити військовий конфлікт у Нагірному Карабаху. Про це пише УНН з посиланням на Х/Twitter, посадовця.

Цитата 

“Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабасі. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту”, - йдеться у повідомленні.

Деталі 

У Держдепі розповіли, що Алієв у розмові з Блінкеном "висловив готовність" припинити бойові дії та зустрітись із представниками Нагірного Карабаху.

У своєму зверненні Блінкен також повідомив Пашиняну, що Єреван має повну підтримку США.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та заявив, що Карабах - це територія Азербайджану, і всі це розуміють. Будь-який інший статус у регіоні неприйнятний.

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