Блінкен закликав до припинення військових дій у Нагірному Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан припинити військовий конфлікт у Нагірному Карабаху. Про це пише УНН з посиланням на Х/Twitter, посадовця.
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“Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабасі. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту”, - йдеться у повідомленні.
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У Держдепі розповіли, що Алієв у розмові з Блінкеном "висловив готовність" припинити бойові дії та зустрітись із представниками Нагірного Карабаху.
У своєму зверненні Блінкен також повідомив Пашиняну, що Єреван має повну підтримку США.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та заявив, що Карабах - це територія Азербайджану, і всі це розуміють. Будь-який інший статус у регіоні неприйнятний.