Блинкен призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан прекратить военный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Х/Twitter, чиновника.
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“Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта”, - говорится в сообщении.
Детали
В Госдепе рассказали, что Алиев в разговоре с Блинкеном "выразил готовность" прекратить боевые действия и встретиться с представителями Нагорного Карабаха.
В своем обращении Блинкен также сообщил Пашиняну, что Ереван имеет полную поддержку США.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и заявил, что Карабах - это территория Азербайджана, и все это понимают. Любой другой статус в регионе неприемлем.