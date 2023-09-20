Ердоган: Карабах - це територія Азербайджану і будь-який інший статус неприйнятний
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та заявив, що Карабах - це територія Азербайджану, і всі це розуміють. Будь-який інший статус у регіоні неприйнятний, пише Anadolu Ajansı, передає УНН.
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Ердоган підкреслив, що сьогодні з'явилася історична можливість досягти миру, стабільності та співробітництва в регіоні Південного Кавказу.
“Користуючись цією нагодою, ми ініціювали процес нормалізації відносин з Вірменією. Туреччина від початку підтримували переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією. Проте бачимо, що Вірменія не змогла адекватно використати цю історичну можливість. Анкара очікує від Єревану виконання цих спілкувань, зокрема відкриття “Зангезурського коридору”.
Арабах- це територія Азербайджану, і всі це розуміють. Будь-який інший статус у регіоні неприйнятний”, - сказав турецький лідер.
За словами Ердогана, головною метою має бути забезпечення мирного співіснування всіх, зокрема етнічних вірмен на території Азербайджану. Туреччина підтримує кроки Азербайджану, спрямовані на збереження територіальної цілісності, сказав він.
Доповнення
Ердоган зазначив, що світ сьогодні стикається зі все більш складними та небезпечними випробуваннями у глобальному масштабі.
"На півдні, півночі, сході та заході бачимо безліч конфліктів, воєн, гуманітарних криз, політичних чвар та соціальної напруженості. Стає все важче справлятися з цими викликами, що постійно зростають, у поєднанні з глобальними економічними проблемами", - сказав він.
Турецький лідер заявив, що війна на східних кордонах Європи призвела не лише до гуманітарної трагедії, а й створила серйозні проблеми у всіх галузях, від економіки до безпеки, від енергетики до продовольчої.
Нагадаємо
Європейський союз засудив загострення конфлікту у Нагірному Карабаху та висловив співчуття щодо людських жертв.