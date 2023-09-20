ЄС засудило загострення конфлікту у Нагірному Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Європейський союз засудив загострення конфлікту у Нагірному Карабаху та висловив співчуття щодо людських жертв. Про це у своїй заяві сказав високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
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“Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і до Азербайджану припинити поточні військові дії”, - йдеться у повідомленні.
ЄС наголошує на необхідності терміново повернутися до діалогу між бакинськими і карабаськими вірменами, адже цю військову ескалацію не слід використовувати як привід для примусового відтоку місцевого населення.
“Насильство має припинитися, щоб створити сприятливе середовище для миру та переговорів про нормалізацію. Потрібна справжня прихильність усіх сторін для досягнення досягнутих результатів. ЄС як і раніше повністю залучений до сприяння діалогу”, - додається у заяві.
Доповнення
Рада Безпеки ООН планує провести засідання щодо загострення ситуацію у Нагірному Карабаху у найближчі дні. Засідання може відбутися 21 вересня.