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Радбез ООН проведе засідання щодо військового конфлікту в Нагірному Карабаху - ЗМІ

Радбез ООН проведе засідання щодо військового конфлікту в Нагірному Карабаху - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Рада Безпеки ООН планує провести засідання щодо загострення ситуацію у Нагірному Карабаху у найближчі дні. Засідання може відбутися 21 вересня. Про це повідомляє Арменпрес, посилаючись на росЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Засідання має відбутися у четвер", - сказав співрозмовник росЗМІ. Як очікується, зустріч відбудеться у другій половині дня за часом Нью-Йорка.

Деталі

Видання зазначає, що цими днями в ООН проходить тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, тому в засіданні можлива участь глав кількох делегацій.

Доповнення

Міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури.

Сьогодні результаті військових дій Азербайджану в Нагірному Карабасі з вірменської сторони є загиблі й поранені.

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