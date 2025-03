Загострення у Нагірному Карабасі: є щонайменше дві жертви, серед них - дитина

Цитата

"Є численні жертви та поранені серед мирного населення, включно з дітьми. За даними, зібраними на даний момент, внаслідок атак з боку Азербайджану є щонайменше 2 жертви, у тому числі одна дитина, і 11 поранених, у тому числі 8 дітей", - написав Степанян.

There are multiple casualties and injuries among civilians including children. According to the data collected at this moment there are at least 2 causalities including one child and 11 injuries including 8 children caused by Azerbaijan’s attacks. pic.twitter.com/00OMH3f2cF

— Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Раніше

Міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури.