Обострение в Нагорном Карабахе: есть по меньшей мере две жертвы, среди них - ребенок

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"Есть многочисленные жертвы и раненые среди мирного населения, включая детей. По данным, собранным на данный момент, в результате атак со стороны Азербайджана есть по меньшей мере 2 жертвы, в том числе один ребенок, и 11 раненых, в том числе 8 детей", - написал Степанян.

Есть многочисленные жертвы и ранения среди мирного населения, включая детей. По данным, собранным на данный момент, есть как минимум 2 жертвы, включая одного ребенка, и 11 раненых, включая 8 детей, вызванных атаками Азербайджана’. pic.twitter.com/00OMH3f2cF

Ранее

Минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.