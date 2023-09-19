Обострение в Нагорном Карабахе: есть по меньшей мере две жертвы, среди них - ребенок

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня в результате военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе с армянской стороны есть погибшие и раненые. Об этом сообщил омбудсмен так называемой "Республики Арцах" в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в социальной сети X, передает УНН.

Цитата

"Есть многочисленные жертвы и раненые среди мирного населения, включая детей. По данным, собранным на данный момент, в результате атак со стороны Азербайджана есть по меньшей мере 2 жертвы, в том числе один ребенок, и 11 раненых, в том числе 8 детей", - написал Степанян.

Есть многочисленные жертвы и ранения среди мирного населения, включая детей. По данным, собранным на данный момент, есть как минимум 2 жертвы, включая одного ребенка, и 11 раненых, включая 8 детей, вызванных атаками Азербайджана’. pic.twitter.com/00OMH3f2cF

— Гегам Степанян #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) 19 сентября 2023

Ранее

Минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.

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