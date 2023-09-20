Конфлікт у Нагірному Карабасі: кількість жертв серед мирного населення сягнула семи людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В результаті військових дій Азербайджану в Нагірному Карабасі вже 7 мирних жителів загинули, ще 35 були поранені. Про це повідомив омбудсмен так званої "Республіки Арцах" у Нагірному Карабасі Гегам Степанян, пише 24news.am, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що серед загиблих 3 жінки, 2 дитини та 2 чоловіка.
По даним 24news.am, вранці середи артилерійські обстріли в Нагірному Карабасі тривають.
Доповнення
Тим часом як повідомляє «Радио Азатутюн», Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати проміжний захід щодо Азербайджану, що розпочав «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабасі.
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