Конфликт в Нагорном Карабахе: представитель Алиева заявил о передаче Армении проекта мирного соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября УНН. В Евлахе в четверг, 21 сентября, прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армян кастельно урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, представитель армян Карабаха по итогам встречи в Евлахе заявил, что окончательного соглашения с Азербайджаном нет, нужно согласовывать детали.
В свою очередь, как отмечает Armenia Today, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Он добавил, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», – сказал Амирбеков.
По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.
Напомним
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам проведенных в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество жертв от конфликта в Нагорном Карабахе возросло: 200 погибло и 400 ранено