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Конфликт в Нагорном Карабахе: представитель Алиева заявил о передаче Армении проекта мирного соглашения

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября УНН. В Евлахе в четверг, 21 сентября, прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армян кастельно урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, представитель армян Карабаха по итогам встречи в Евлахе заявил, что окончательного соглашения с Азербайджаном нет, нужно согласовывать детали.

В свою очередь, как отмечает Armenia Today, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Он добавил, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», – сказал Амирбеков.

По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам проведенных в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет.

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