Нагорный Карабах прекращает существование со следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ. Об этом сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на информационный штаб Нагорного Карабаха, информирует УНН.
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"Согласно указу, в связи со сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный выезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в сообщении.
Детали
Местному населению предложили ознакомиться с программой реинтеграции, которую представил Азербайджан «с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».
Этот указ вступает в силу сразу после публикации.
Дополнение
Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже 65036 вынужденных переселенца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян. Она также отметила, что Население Нагорного Карабаха составляет 120 тысяч человек.
Напомним
В Евлахе в четверг, 21 сентября, состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армян по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
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