З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало майже 85 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. До Вірменії виїхала понад половина населення Нагірного Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн», пише УНН.
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В уряді Вірменії повідомили, що станом на 6:00 29 вересня кордон Вірменії перетнули 84 770 вимушених переселенців з Нагірного Карабаху.
За даними перепису населення проведеного у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак Карабах залишила більша частина його жителів.
Люди їдуть з Карабаху через Лачинський коридор, яки є єдиною дорогою до Вірменії. Також у всіх регіонах країни запустили центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.
Нагадаємо
Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. "Президент" невизнаної республіки Самвел Шахраманян підписав відповідний указ.