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Израиль тайно поставлял оружие Азербайджану перед наступлением на Нагорный Карабах - СМИ

Израиль тайно поставлял оружие Азербайджану перед наступлением на Нагорный Карабах - СМИ

Киев • УНН

 • 1407378 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Израиль тайно поддерживал Азербайджан и поставлял ему мощное вооружение в преддверии острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре. Об этом пишет агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

По данным АР, за несколько недель до азербайджанского наступления, которое началось 19 сентября, азербайджанские военные транспортные самолеты неоднократно курсировали между израильской военной базой Овду и азербайджанскими аэропортами.

Данные отслеживания рейсов сайта FlightRadar24 показывают, что азербайджанские грузовые самолеты начали потоком прибывать на Овду, известную как единственный аэропорт в Израиле, который занимается экспортом взрывчатых веществ.

AP обнаружило по меньшей мере шесть рейсов азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, которые приземлились в аэропорту Овда в период с 1 по 17 сентября из Баку. В течение этих шести дней военный транспорт Ил-76 российского производства задерживался на взлетной полосе Овды на несколько часов, прежде чем отправиться либо в Баку, либо в Гянджу, второй по величине город страны, расположенный к северу от Нагорного Карабаха.

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В марте расследование газеты Haaretz сообщило, что в 2016-2020 годах она насчитала 92 азербайджанских военных грузовых рейса в аэропорт Овда. Внезапное увеличение количества полетов, как выяснилось, совпало с активизацией боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу», - заявил агентству Associated Press посол Армении в Израиле Арман Акопян. Во время дипломатических обменов Акопян заявил, что в последние недели он выразил тревогу израильским политикам и законодателям по поводу поставок израильского оружия.

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Министерства иностранных дел и обороны Израиля отказались комментировать использование израильского оружия в Нагорном Карабахе или обеспокоенность Армении по поводу ее военного партнерства с Азербайджаном. В июле министр обороны Израиля Йоав Галлант посетил Баку, столицу Азербайджана, где высоко оценил военное сотрудничество стран и совместную «борьбу с терроризмом».

«Мы рады этому сотрудничеству, оно было весьма благоприятным и весьма полезным для обороны», - заявил агентству AP посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, говоря в целом о поддержке Израилем азербайджанских вооруженных сил. «мы этого не скрываем».

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