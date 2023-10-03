Азербайджан представив план реінтеграції вірмен Карабаха: що він включає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Адміністрація президента Азербайджану представила план по інтеграції вірменського населення Нагірного Карабаху в політичне та соціальне життя Азербайджану. Про це пресслужба адміністрації повідомила у соціальній мережі Х, пише УНН.
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«Азербайджанська Республіка розпочала практичну діяльність, пов'язану з реінтеграцією вірменського населення, що проживає в Карабаському регіоні», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Представлений план регулює основні засади правової та адміністративної сфери, сфери безпеки, економічної, соціальної сфери, а також сфери культури освіти та релігії.
Зазначається, що реінтеграція здійснюється на основі Конституції, законів та міжнародних зобов'язань Азербайджанської Республіки. Вірменському населенню, а також представникам усіх інших громад, гарантується рівність прав і свобод, включаючи безпеку, незалежно від етнічної, релігійної або мовної приналежності.
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Жителі Карабаху отримають азербайджанське громадянство на підставі відповідних процедур, передбачених Конституцією і законодавством республіки.
Управління територіями здійснюватиметься через спеціальні делегації президента Азербайджану, куди можуть бути залучені місцеві. Муніципалітети формуватимуться виборчим шляхом. Вводиться єдина азербайджанська валюта – манат, азербайджанські мобільні оператори тощо. Фермерів пообіцяли звільнити від усіх податків, окрім земельного.
Зазначається, що уся зброя має бути вилучена у населення. Забезпечувати громадський порядок мають азербайджанські поліцейські підрозділи, куди знову ж таки можуть залучати місцевих жителів.
Додатково
Азербайджанська влада гарантує жителям право на захист і розвиток культури, свободу віросповідання. Окремо додається, що мешканці можуть користуватися вірменською мовою, але не уточнюють, у яких сферах і в якому статусі.
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