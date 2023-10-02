Азербайджан оголосив колишнього главу Нагірного Карабаху у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Азербайджан оголосив колишнього глава Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна у міжнародний розшук. Разом з ним влада Азербайджану шукає екскомандувача карабахської армії Джалала Арутюняна. Про це повідомив генеральний прокурор Азербайджану Кямран Алієв, пише УНН.
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«Араїк Арутюнян, Джалал Арутюнян, а також [колишній міністр закордонних справ НКР] Давид Бабаян перебувають у міжнародному розшуку у зв'язку зі злочинами, скоєними під час 44-денної війни 2020 року. Одного з них [Бабаяна] вже затримано, триває слідство», — сказав Алієв.
Він стверджує, що всього влада оголосила в міжнародний розшук понад 300 осіб із числа чиновників і командирів Нагірного Карабаху, щодо них порушено кримінальні справи.
Нагадаємо
Ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Бабаяна затримали і за рішенням суду арештували на чотири місяці. Він проходить обвинуваченим за близько десятьма статтями Кримінального кодексу Азербайджану.
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