Азербайджан оголосив колишнього главу Нагірного Карабаху у міжнародний розшук

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«Араїк Арутюнян, Джалал Арутюнян, а також [колишній міністр закордонних справ НКР] Давид Бабаян перебувають у міжнародному розшуку у зв'язку зі злочинами, скоєними під час 44-денної війни 2020 року. Одного з них [Бабаяна] вже затримано, триває слідство», — сказав Алієв.

Він стверджує, що всього влада оголосила в міжнародний розшук понад 300 осіб із числа чиновників і командирів Нагірного Карабаху, щодо них порушено кримінальні справи.

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Ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Бабаяна затримали і за рішенням суду арештували на чотири місяці. Він проходить обвинуваченим за близько десятьма статтями Кримінального кодексу Азербайджану.

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