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В Азербайджані колишнього голову МЗС Нагірного Карабаху заарештували на 4 місяці

В Азербайджані колишнього голову МЗС Нагірного Карабаху заарештували на 4 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ 30 вересня. УНН. Ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Бабаяна затримали і за рішенням суду арештували на чотири місяці. Він проходить обвинуваченим за близько десятьма статтями Кримінального кодексу Азербайджану. Про це повідомляє генпрокуратура Азербайджану, передає УНН.

Цитата

"29 вересня 2023 року Давида Бабаяна було затримано правоохоронними органами Азербайджанської Республіки й передано до рук слідства, і цього ж дня йому оголосили звинувачення. Його відправили до слідчого ізолятора Служби державної безпеки після виконання рішення суду про попереднє ув'язнення", — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними генпрокуратури, Бабаяна звинувачують у веденні агресивної війни, вербуванні та навчанні найманців, порушенні норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту, бездіяльності чи наданні злочинних наказів під час конфлікту, організації терактів та міжнаціональної ворожнечі, а також за низкою інших статей.

Разом із Бабаяном суд заарештував колишнього командувача армії Нагірного Карабаху генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Він проходить обвинуваченим у справі про тортури.

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