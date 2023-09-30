В Азербайджані колишнього голову МЗС Нагірного Карабаху заарештували на 4 місяці
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. Ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Нагірний Карабах Давида Бабаяна затримали і за рішенням суду арештували на чотири місяці. Він проходить обвинуваченим за близько десятьма статтями Кримінального кодексу Азербайджану. Про це повідомляє генпрокуратура Азербайджану, передає УНН.
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"29 вересня 2023 року Давида Бабаяна було затримано правоохоронними органами Азербайджанської Республіки й передано до рук слідства, і цього ж дня йому оголосили звинувачення. Його відправили до слідчого ізолятора Служби державної безпеки після виконання рішення суду про попереднє ув'язнення", — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними генпрокуратури, Бабаяна звинувачують у веденні агресивної війни, вербуванні та навчанні найманців, порушенні норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту, бездіяльності чи наданні злочинних наказів під час конфлікту, організації терактів та міжнаціональної ворожнечі, а також за низкою інших статей.
Разом із Бабаяном суд заарештував колишнього командувача армії Нагірного Карабаху генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Він проходить обвинуваченим у справі про тортури.
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