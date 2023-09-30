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Вірменія подала позов до суду ООН проти Азербайджану

Вірменія подала позов до суду ООН проти Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН. У позові Вірменія просить вжити тимчасових заходів «для збереження та захисту прав, закріплених у Міжнародній конвенції про ліквідацію Усіх форм расової дискримінації». Про це пише Public Radio of Armenia, передає УНН.

Деталі

Вірменія в позові просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху. Йдеться про такі заходи:

  • Азербайджан утримується від вжиття будь-яких заходів, які можуть призвести до порушення своїх зобов'язань згідно з CERD (Комітет ООН з расової дискримінації),
  • Азербайджан утримується від вжиття будь-яких дій, прямо чи опосередковано спрямованих на витіснення етнічних вірмен, що залишилися, з Нагірного Карабаху або перешкоджання безпечному та швидкому поверненню до своїх домівок осіб, переміщених під час нещодавнього військового нападу, включаючи тих, хто втік до Вірменії чи третіх держав, дозволяючи тим, хто бажає покинути Нагірний Карабах, зробити це без будь-яких перешкод;
  • Азербайджан повинен вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, "окупованих" в результаті його збройного нападу 19 вересня 2023 року;
  • Азербайджан сприятиме та утримуватиметься від створення будь-яких перешкод для доступу Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ до етнічних вірмен Нагірного Карабаху та жодним чином не перешкоджатиме їхній діяльності;
  • Азербайджан сприятиме та утримуватиметься від створення будь-яких перешкод для можливості Міжнародного комітету Червоного Хреста надавати гуманітарну допомогу етнічним вірменам Нагірного Карабаху та співпрацюватиме з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для вирішення інші наслідки недавнього конфлікту;
  • Азербайджан негайно сприятиме повному відновленню комунальних послуг, включаючи газ і електроенергію, в Нагірному Карабасі, і утримуватиметься від їх переривання в майбутньому;
  • Азербайджан утримується від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху;
  • Азербайджан не повинен змінювати або знищувати будь-який пам'ятник, присвячений геноциду вірмен 1915 року, або будь-який інший пам'ятник або вірменський культурний артефакт або місце, наявне в Нагірному Карабаху;
  • Азербайджан визнає та вводить в дію реєстри цивільного стану, документи, що посвідчують особу, право власності та реєстри, створені владою Нагірного Карабаху, і не знищує та не конфіскує такі реєстри та документи;
  • Азербайджан повинен надати Суду звіт про всі заходи, вжиті для виконання цього документа протягом одного місяця з дати цього Наказу, а потім кожні три місяці, доки Суд не винесе остаточне рішення у справі.

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    Додамо

    Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. "Президент" невизнаної республіки Самвел Шахраманян підписав відповідний указ.

    Відомо, що з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало майже 85 тисяч людей. 

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