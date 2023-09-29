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Сепаратисти Карабаху та влада Вірменії мали найтісніші звʼязки з силовиками рф - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Депутат правлячої партії Вірменії «Гражданский договор» та колишній офіцер поліції Армен Хачатрян повідомив, що прем'єр Пашинян відкрито культивував відносини з Росією. Навіть керівниками силових структур країни призначалися ті особи, які мали теплі стосунки з Росією або колишні російські військові. Верхівку сепаратистського анклаву у Карабаху також призначали після погодження з ФСБ, пише Фокус з посиланням на телеграм-канал Azfront, повідомляє УНН

Деталі

Екс-глава «Ради безпеки» сепаратистського анклаву в Карабаху Самвел Бабаян заявив громадському ТБ Вірменії, що донедавна «президента» Араїка Арутюняна курувала п'ята служба фсб. З нею співпрацювали й інші лідери сепаратистів. Політик зазначив, що Арутюнян був зміщений фсб з посади «президента», і Луб'янка поставила на цю посаду іншу «свою людину» - Самвела Шахраманяна.

Бабаян додав, що «у ніч на 10-те» був викликаний на збори сепаратистських лідерів, які «повідомили, що взяли на себе управління» вірменським анклавом. Бабаян зазначив, що це – «ті самі люди, які працюють під керівництвом тієї ж служби (п'ята служба фсб)». Бабаян підтвердив, що Рубен Варданян, який з листопада по лютий обіймав посаду «держміністра» («глави уряду») анклаву був російським агентом. "Він був відправлений (у Карабах), щоб ускладнити ситуацію... Азербайджан ніколи не пішов би на переговори при Варданяні", - пояснив Бабаян.

Про те, що Варданян пов'язаний із спецслужбами рф, AZfront першим повідомив ще в жовтні 2022 – до його призначення на посаду «держміністра».

Варданян був включений до української бази посібників російської агресії «Миротворець» за день до того, як глава ГУР Буданов дав зрозуміти, що українська військова розвідка налагодила роботу зі збору відомостей у вірменському сепаратистському анклаві в Карабаху.

Згідно з базою «Миротворець», Варданяну, крім іншого, інкримінуються такі злочини: «Замах на суверенітет та територіальну цілісність України. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян. Фінансування російської агресії на пострадянських теренах».

14 вересня до бази «Миротворець» включили й Арутюняна, який залишив пост «президента» сепаратистів за 2 тижні до того.

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