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Сепаратисты Карабаха и власти Армении имели тесные связи с силовиками рф – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Депутат правящей партии Армении "Гражданский договор" и бывший офицер полиции Армен Хачатрян сообщил, что премьер Пашинян открыто культивировал отношения с россией. Даже руководителями силовых структур страны назначались лица, имеющие теплые отношения с рф или бывшие российские военные. Верхушку сепаратистского анклава в Карабахе также назначали после согласования с ФСБ, пишет Фокус со ссылкой на телеграмм-канал Azfront, сообщает УНН

Детали 

Экс-глава «Совета Безопасности» сепаратистского анклава в Карабахе Самвел Бабаян заявил общественному ТВ Армении, что до недавнего времени «президента» Араика Арутюняна курировала пятая служба фсб. С ней сотрудничали и другие лидеры сепаратистов. Политик отметил, что Арутюнян был смещен фсб с должности «президента», и Лубянка поставила на этот пост другого «своего человека» – Самвела Шахраманяна.

Бабаян добавил, что «в ночь на 10-е» его вызвали на собрание сепаратистских лидеров, «сообщивших, что взяли на себя управление» армянским анклавом. Бабаян отметил, что это – «те же люди, которые работают под руководством той же службы (пятая служба фсб)». Бабаян подтвердил, что Рубен Варданян, с ноября по февраль занимавший должность «госминистра» (главы правительства) анклава был российским агентом. "Он был отправлен (в Карабах), чтобы усложнить ситуацию... Азербайджан никогда бы не пошел на переговоры при Варданяне", - пояснил Бабаян.

О том, что Варданян связан со спецслужбами рф AZfront первым сообщил еще в октябре 2022 – до его назначения на должность госминистра.

Варданян был включен и в украинскую базу пособников российской агрессии «Миротворец» за день до того, как глава ГУР Буданов дал понять, что украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе.

Согласно базе «Миротворец», Варданяну, помимо прочего, инкриминируют: «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан. Финансирование российской агрессии на постсоветских территориях».

14 сентября в базу «Миротворец» включили и Арутюняна, покинувшего пост «президента» сепаратистов за 2 недели до этого.

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