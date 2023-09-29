Сепаратисты Карабаха и власти Армении имели тесные связи с силовиками рф – СМИ

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Депутат правящей партии Армении "Гражданский договор" и бывший офицер полиции Армен Хачатрян сообщил, что премьер Пашинян открыто культивировал отношения с россией. Даже руководителями силовых структур страны назначались лица, имеющие теплые отношения с рф или бывшие российские военные. Верхушку сепаратистского анклава в Карабахе также назначали после согласования с ФСБ, пишет Фокус со ссылкой на телеграмм-канал Azfront, сообщает УНН.