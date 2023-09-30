Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

Детали
Армения в иске просит Международный суд ООН о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха. Речь идет о таких мерах:
Азербайджан воздерживается от принятия любых мер, которые могут привести к нарушению своих обязательств согласно CERD (Комитет ООН по расовой дискриминации),
Азербайджан воздерживается от принятия любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или препятствование безопасному и быстрому возвращению в свои дома лиц, перемещенных во время недавнего военного нападения, включая тех, кто бежал в Армению или третьи государства, позволяя тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, сделать это без каких-либо препятствий;
Азербайджан должен вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, "оккупированных" в результате его вооруженного нападения 19 сентября 2023 года;
Азербайджан будет способствовать и воздерживаться от создания каких-либо препятствий для доступа Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений к этническим армянам Нагорного Карабаха и никоим образом не будет препятствовать их деятельности;
Азербайджан будет способствовать и воздерживаться от создания каких-либо препятствий для возможности Международного комитета Красного Креста оказывать гуманитарную помощь этническим армянам Нагорного Карабаха и будет сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста для решения других последствий недавнего конфликта;
Азербайджан немедленно будет способствовать полному восстановлению коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию, в Нагорном Карабахе, и воздерживаться от их прерывания в будущем;
Азербайджан воздерживается от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха;
Азербайджан не должен изменять или уничтожать любой памятник, посвященный геноциду армян 1915 года, или любой другой памятник или армянский культурный артефакт или место, имеющееся в Нагорном Карабахе;
Азербайджан признает и вводит в действие реестры гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность, право собственности и реестры, созданные властями Нагорного Карабаха, и не уничтожает и не конфискует такие реестры и документы;
Азербайджан должен предоставить Суду отчет обо всех мерах, принятых для выполнения этого документа в течение одного месяца, а затем каждые три месяца, пока Суд не вынесет окончательное решение по делу.
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Добавим
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. "Президент" непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ.
Известно, что из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек.