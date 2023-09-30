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Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

Киев • УНН

 • 194976 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН. В иске Армения просит принять временные меры «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Об этом пишет Public Radio of Armenia, передает УНН.

Детали

Армения в иске просит Международный суд ООН о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха. Речь идет о таких мерах:

  • Азербайджан воздерживается от принятия любых мер, которые могут привести к нарушению своих обязательств согласно CERD (Комитет ООН по расовой дискриминации),
  • Азербайджан воздерживается от принятия любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или препятствование безопасному и быстрому возвращению в свои дома лиц, перемещенных во время недавнего военного нападения, включая тех, кто бежал в Армению или третьи государства, позволяя тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, сделать это без каких-либо препятствий;
  • Азербайджан должен вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, "оккупированных" в результате его вооруженного нападения 19 сентября 2023 года;
  • Азербайджан будет способствовать и воздерживаться от создания каких-либо препятствий для доступа Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений к этническим армянам Нагорного Карабаха и никоим образом не будет препятствовать их деятельности;
  • Азербайджан будет способствовать и воздерживаться от создания каких-либо препятствий для возможности Международного комитета Красного Креста оказывать гуманитарную помощь этническим армянам Нагорного Карабаха и будет сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста для решения других последствий недавнего конфликта;
  • Азербайджан немедленно будет способствовать полному восстановлению коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию, в Нагорном Карабахе, и воздерживаться от их прерывания в будущем;
  • Азербайджан воздерживается от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха;
  • Азербайджан не должен изменять или уничтожать любой памятник, посвященный геноциду армян 1915 года, или любой другой памятник или армянский культурный артефакт или место, имеющееся в Нагорном Карабахе;
  • Азербайджан признает и вводит в действие реестры гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность, право собственности и реестры, созданные властями Нагорного Карабаха, и не уничтожает и не конфискует такие реестры и документы;
  • Азербайджан должен предоставить Суду отчет обо всех мерах, принятых для выполнения этого документа в течение одного месяца, а затем каждые три месяца, пока Суд не вынесет окончательное решение по делу.

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    Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. "Президент" непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ.

    Известно, что из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек. 

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