В Азербайджане бывшего главу МИД Нагорного Карабаха арестовали на 4 месяца
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Экс-министра иностранных дел непризнанной республики Нагорный Карабах Давида Бабаяна задержали и по решению суда арестовали на четыре месяца. Он проходит обвиняемым по около десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана, передает УНН.
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"29 сентября 2023 года Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Его отправили в следственный изолятор Службы государственной безопасности после исполнения решения суда о предварительном заключении", — говорится в сообщении.
Детали
По данным генпрокуратуры, Бабаяна обвиняют в ведении агрессивной войны, вербовке и обучении наемников, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, бездействии или предоставлении преступных приказов во время конфликта, организации терактов и межнациональной розни, а также по ряду других статей.
Вместе с Бабаяном суд арестовал бывшего командующего армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Он проходит обвиняемым по делу о пытках.
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