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В Азербайджане бывшего главу МИД Нагорного Карабаха арестовали на 4 месяца

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КИЕВ 30 сентября. УНН. Экс-министра иностранных дел непризнанной республики Нагорный Карабах Давида Бабаяна задержали и по решению суда арестовали на четыре месяца. Он проходит обвиняемым по около десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана, передает УНН.

Цитата

"29 сентября 2023 года Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Его отправили в следственный изолятор Службы государственной безопасности после исполнения решения суда о предварительном заключении", — говорится в сообщении.

Детали

По данным генпрокуратуры, Бабаяна обвиняют в ведении агрессивной войны, вербовке и обучении наемников, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, бездействии или предоставлении преступных приказов во время конфликта, организации терактов и межнациональной розни, а также по ряду других статей.

Вместе с Бабаяном суд арестовал бывшего командующего армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Он проходит обвиняемым по делу о пытках.

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