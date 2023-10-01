Місія ООН прибула до Нагірного Карабаху

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Члени місії вранці пройшли через Агдам і рушили в напрямку Аскеран-Ханкенді.

Метою місії є ознайомлення з ситуацією на місці та визначення гуманітарних потреб мешканців. До складу місії входять представники різних установ організації.

Нагадаємо

29 вересня Азербайджан запросив місію ООН відвідати Нагарний Карабах. Останній раз місія відвідувала його близько 30 років тому.

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