Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Report, пишет УНН.
Детали
Члены миссии утром прошли через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди.
Целью миссии является ознакомление с ситуацией на месте и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных учреждений организации.
Напомним
29 сентября Азербайджан пригласил миссию ООН посетить Нагарный Карабах. Последний раз миссия посещала его около 30 лет назад.
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