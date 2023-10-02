Азербайджан объявил бывшего главу Нагорного Карабаха в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Азербайджан объявил бывшего глава Нагорного Карабаха Араика Арутюняна в международный розыск. Вместе с ним власти Азербайджана ищут экс-командующего карабахской армии Джалала Арутюняна. Об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, пишет УНН.
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«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также [бывший министр иностранных дел НКР] Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными во время 44-дневной войны 2020 года. Один из них [Бабаян] уже задержан, ведется следствие», — сказал Алиев.
Он утверждает, что всего власти объявили в международный розыск более 300 человек из числа чиновников и командиров Нагорного Карабаха, в отношении них возбуждены уголовные дела.
Напомним
Экс-министра иностранных дел непризнанной республики Нагорный Карабах Давида Бабаяна задержали и по решению суда арестовали на четыре месяца. Он проходит обвиняемым по около десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
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