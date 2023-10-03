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Азербайджан представил план реинтеграции армян Карабаха: что он включает

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Администрация президента Азербайджана представила план по интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в политическую и социальную жизнь Азербайджана. Об этом пресс-служба администрации сообщила в социальной сети Х, пишет УНН.

Цитата

«Азербайджанская Республика начала практическую деятельность, связанную с реинтеграцией армянского населения, проживающего в Карабахском регионе», - говорится в сообщении.

Детали

Представленный план регулирует основные принципы правовой и административной сферы, сферы безопасности, экономической, социальной сферы, а также сферы культуры образования и религии.

Отмечается, что реинтеграция осуществляется на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики. Армянскому населению, а также представителям всех других общин, гарантируется равенство прав и свобод, включая безопасность, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности.

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Жители Карабаха получат азербайджанское гражданство на основании соответствующих процедур, предусмотренных Конституцией и законодательством республики.

Управление территориями будет осуществляться через специальные делегации президента Азербайджана, куда могут быть привлечены местные. Муниципалитеты будут формироваться избирательным путем. Вводится единая азербайджанская валюта – манат, азербайджанские мобильные операторы и тому подобное. Фермеров пообещали освободить от всех налогов, кроме земельного.

Отмечается, что все оружие должно быть изъято у населения. Обеспечивать общественный порядок должны азербайджанские полицейские подразделения, куда опять же могут привлекать местных жителей.

Дополнительно

Азербайджанские власти гарантируют жителям право на защиту и развитие культуры, свободу вероисповедания. Отдельно добавляется, что жители могут пользоваться армянским языком, но не уточняется, в каких сферах и в каком статусе.

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