Ізраїль таємно постачав зброю Азербайджану перед наступом на Нагірний Карабах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ізраїль таємно підтримував Азербайджан та постачав йому потужне озброєння напередодні гострої фази конфлікту в Нагірному Карабасі у вересні. Про це пише агентство Associated Press, передає УНН.
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За даними АР, за кілька тижнів до азербайджанського наступу, який розпочався 19 вересня, азербайджанські військові транспортні літаки неодноразово курсували поміж ізраїльською військовою базою Овду та азербайджанськими аеропортами.
Дані відстеження рейсів сайту FlightRadar24 показують, що азербайджанські вантажні літаки почали потоком прибувати на Овду, відому як єдиний аеропорт в Ізраїлі, який займається експортом вибухових речовин.
AP виявило щонайменше шість рейсів азербайджанської авіакомпанії Silk Way Airlines, які приземлилися в аеропорту Овда в період з 1 по 17 вересня з Баку. Протягом цих шести днів військовий транспорт Іл-76 російського виробництва затримувався на злітній смузі Овди на кілька годин, перш ніж вирушити або в Баку, або в Гянджу, друге за величиною місто країни, розташоване на північ від Нагірного Карабаху.
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У березні розслідування газети Haaretz повідомило, що в 2016-2020 роках вона нарахувала 92 азербайджанські військові вантажні рейси в аеропорт Овда. Раптове збільшення кількості польотів, як з'ясувалося, збіглося з активізацією бойових дій у Нагірному Карабасі.
«Для нас серйозною проблемою є те, що ізраїльська зброя стріляє по нашому народу», - заявив агентству Associated Press посол Вірменії в Ізраїлі Арман Акопян. Під час дипломатичних обмінів Акопян заявив, що останніми тижнями він висловив тривогу ізраїльським політикам і законодавцям щодо поставок ізраїльської зброї.
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Міністерства закордонних справ і оборони Ізраїлю відмовилися коментувати використання ізраїльської зброї в Нагірному Карабасі або стурбованість Вірменії з приводу її військового партнерства з Азербайджаном. У липні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант відвідав Баку, столицю Азербайджану, де високо оцінив військову співпрацю країн і спільну «боротьбу з тероризмом».
«Ми раді цій співпраці, вона була вельми сприятливою і вельми корисною для оборони», - заявив агентству AP посол Азербайджану в Ізраїлі Мухтар Мамедов, говорячи загалом про підтримку Ізраїлем азербайджанських збройних сил. «Ми цього не приховуємо».