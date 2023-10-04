ЄС, росія і США провели таємні переговори за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Високопосадовці Сполучених Штатів і ЄС зустрілися з росіянами для нерозголошених екстрених переговорів у Туреччині, спрямованих на вирішення протистояння щодо Нагірного Карабаху, пише Politico, повідомляє УНН.
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У заяві, наданій Politico, американський чиновник сказав:
«Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, тому що вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільний момент».
Зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках спроб чинити тиск на Азербайджан, щоб він припинив дев’ятимісячну блокаду анклаву та дозволив конвої гуманітарної допомоги з Вірменії.
США представляв Луїс Боно, старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі, а ЄС відправив Тойво Клаара, свого представника в регіоні.
Тим часом росія направила ігоря ховаєва, який є спецпредставником володимира путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном, йдеться в повідомленні.
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