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Президент Ради ЄС заявив, що рф зрадила вірменський народ

Президент Ради ЄС заявив, що рф зрадила вірменський народ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель, висловлюючись щодо військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі, зауважив, що рф зрадила народ Вірменії. Про це пише Euronews, передає УНН.

Цитата 

"Одне зараз точно, і ніхто не може цього не побачити. росія зрадила вірменський народ, і росія висловила бажання мати присутніх солдатів, щоб гарантувати ці угоди про стабільність і безпеку. І ми бачимо, що ця військова операція була розпочата без найменшої реакції з боку росії, яка була на місцях..." — сказав Мішель.

Деталі 

Проте він зазначив, що гідна реакція була з боку Європейського Союзу.

Шарль Мішель додав, що Азербайджан "повинен проявити добру волю, сумлінність у зобов'язанні з необхідним моніторингом з боку міжнародного співтовариства захистити права та безпеку всього населення, яке проживає в Азербайджані, включно з вірменським населенням".

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Нагадаємо

Депутат правлячої партії Вірменії «Гражданский договор» та колишній офіцер поліції Армен Хачатрян повідомив, що прем'єр Пашинян відкрито культивував відносини з росією. Навіть керівниками силових структур країни призначалися ті особи, які мали теплі стосунки з росією або колишні російські військові. Верхівку сепаратистського анклаву у Карабаху також призначали після погодження з ФСБ.

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