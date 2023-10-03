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Зобов’язались арештувати путіна у разі приїзду: Вірменія ратифікувала Римський статут

Зобов’язались арештувати путіна у разі приїзду: Вірменія ратифікувала Римський статут

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, про це пише Trend, передає УНН.

Деталі

У голосуванні за ратифікацію не брали участі опозиційні фракції «Вірменія» і «Маю честь», які бойкотували засідання.

Вірменія підписала Римський статут ще в 1998 році, але не ратифікувала його. Процес розпочався наприкінці 2022 року, а у березні 2023 року Конституційний суд Вірменії визнав Римський статут таким, що відповідає основному закону країни.

Нагадаємо

Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії Володимира путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Це означає, що будь-яка країна-підписант Римського статуту має видати путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.

Зазначимо так само, що Вірменія перебуває з росією в одній Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Тому раніше в росії висловили занепокоєння, щодо прагнення Вірменії ратифікувати Римський статут. росіяни вважають, що таке рішення містить ризики для союзницьких відносин між їхніми державами. Однак, віцеспікер НР Акоп Аршакян заявив, що документ жодним чином не спрямований проти росії, а слугуватиме запобіганню азербайджанських зазіхань на суверенну територію Вірменії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вірменія подала позов до суду ООН проти Азербайджану

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