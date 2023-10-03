Обязались арестовать путина в случае приезда: Армения ратифицировала Римский статут
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, об этом пишет Trend, передает УНН.
Детали
В голосовании за ратификацию не участвовали оппозиционные фракции «Армения» и «Имею честь», которые бойкотировали заседание.
Армения подписала Римский статут еще в 1998 году, но не ратифицировала его. Процесс начался в конце 2022 года, а в марте 2023 года Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны.
Напомним
Именно на основании Римского статута Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что любая страна-подписант Римского статута должна выдать Путина международному правосудию, если он к ней приедет.
Отметим так же, что Армения состоит с россией в одной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому ранее в россии выразили беспокойство, относительно стремления Армении ратифицировать Римский статут. россияне считают, что такое решение содержит риски для союзнических отношений между их государствами. Однако, вице-спикер НС Акоп Аршакян заявил, что документ никоим образом не направлен против россии, а будет служить предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.
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